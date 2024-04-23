Пентагон пообещал покрыть самые насущные потребности Украины

«Этот военный пакет помощи будет основан на самых насущных потребностях Украины», — сказал Райдер в ходе брифинга для журналистов, отметив, что не станет анонсировать поставки до тех пор, пока проект о помощи Киеву не одобрит сенат и не подпишет президент США Джо Байден.
По его словам, можно предположить, что в пакет войдут средства ПВО и боеприпасы. Тем не менее, вдаваться в детали представитель ведомства не стал.
Во вторник сенат вслед за палатой представителей США обсуждает и, возможно, примет законопроект о помощи зарубежным союзникам США, включая Израиль, Тайвань и Украину, куда по завершении законотворчества возобновятся регулярные поставки американских вооружений.
После утверждения в сенате законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который в разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу «значительных новых пакетов оборонной помощи». Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.