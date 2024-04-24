Антонов заявил, что США перестали скрывать истинный смысл санкций против РФ

«В Вашингтоне перестали скрывать истинный замысел ограничительного нажима на нашу страну. Речь идет не о каких-либо мифических устремлениях по урегулированию конфликта на Украине, а о банальных конъюнктурных и хищнических амбициях», — говорится в комментарии посла, опубликованном в Telegram-канале российского диппредставительства. Так Антонов прокомментировал высказывания представителей американской администрации о намерении усилить давление на российскую энергетику.