Трамп заявил, что готов провести дебаты с Байденом в ближайшее время

«Я бы с удовольствием провел дебаты с ним. Я готов, хочу и могу, как я уже сказал, давайте сделаем это сейчас, давайте завтра. Давайте сделаем это сегодня вечером. Есть те, кто говорит, что он [Байден] не может или не хочет проводить дебаты», — сказал во вторник Трамп в интервью телеканалу Action News.
«Я думаю, что будет большое давление [на Байдена], в какой-то момент ему придется пойти на дебаты», — отметил экс-президент.
Ранее основные американские телекомпании и телеканалы, среди которых ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News, призвали Байдена и Трампа принять участие в теледебатах в преддверии президентских выборов, которые пройдут 5 ноября.
Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.