Трамп заявил, что готов провести дебаты с Байденом в ближайшее время

«Я бы с удовольствием провел дебаты с ним. Я готов, хочу и могу, как я уже сказал, давайте сделаем это сейчас, давайте завтра. Давайте сделаем это сегодня вечером. Есть те, кто говорит, что он [Байден] не может или не хочет проводить дебаты», — сказал во вторник Трамп в интервью телеканалу Action News.