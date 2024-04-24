Сенат США одобрил выделение $61 млрд для помощи Украине

Законопроект о помощи Украине, который не могли принять с октября 2023 года, предусматривает выделение 61$ млрд, из них больше $20 млрд уйдут на восполнение американских запасов, $14 млрд — на покупку вооружений. Палата представителей одобрила законопроект 20 апреля. Как сообщили Reuters два американских чиновника, власти США уже готовят новый пакет помощи Украине, размер которого составит $1 млрд.