Сенат США одобрил выделение $61 млрд для помощи Украине

Накануне пакет мер по предоставлению помощи Украине, Израилю и Тайваню прошел процедурное голосование в Сенате, получив поддержку 80 сенаторов. На обсуждение законопроекта у сенаторов было 30 часов, однако они решили провести финальное голосование раньше.
Законопроект о помощи Украине, который не могли принять с октября 2023 года, предусматривает выделение 61$ млрд, из них больше $20 млрд уйдут на восполнение американских запасов, $14 млрд — на покупку вооружений. Палата представителей одобрила законопроект 20 апреля. Как сообщили Reuters два американских чиновника, власти США уже готовят новый пакет помощи Украине, размер которого составит $1 млрд.
В пакет мер также входят $26 млрд Израилю, в том числе $9,1 млрд на гуманитарные нужды, $8,12 млрд — на Индо-Тихоокеанский регион. Кроме того, инициатива содержит положения о конфискации российских активов, возможности введения новых ограничений против России, Китая, Ирана и о запрете соцсети TikTok.