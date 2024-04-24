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Заседание Всебелорусского народного собрания начнется в среду в Минске

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Заседание Всебелорусского народного собрания начнется в среду, 24 апреля, в Минске, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Делегатами седьмого по счету ВНС избраны 1162 человека, представители всех регионов республики.

Ожидается, что в среду будет утверждена повестка собрания, избраны его рабочие органы, президиум и председатель. Запланировано выступление президента Беларуси Александра Лукашенко.

Собрание продлится в четверг, 24 апреля, на нем планируется утвердить Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси.

Кто будет на ВНС?

Автоматически делегатами являются президент, члены правительства, председатели областных, районных и городских исполкомов, члены Конституционного и Верховного судов, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, а также 60 депутатов Мингорсовета.

В качестве приглашенных на ВНС будут присутствовать 715 человек. Это 68 заслуженных представителей белорусского общества и семь региональных делегаций, в каждую из которых входят 68 членов — представители СМИ, различных предприятий, силовики, работники сферы здравоохранения и образования, почетные граждане и другие.

Из иностранных граждан на ВНС будет присутствовать 31 человек.

Новые полномочия ВНС

По новой редакции Конституции, которая была принята в 2022 году, ВНС получило ряд серьезных полномочий.

Например, это право утверждать основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности.

ВНС может вводить чрезвычайное или военное положение, рассматривать вопрос о легитимности выборов и так далее. Решения ВНС будут обязательными для исполнения и могут отменять правовые акты, другие решения госорганов и должностных лиц, противоречащие интересам нацбезопасности. Исключения — решения судов.