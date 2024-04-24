Заседание Всебелорусского народного собрания начнется в среду в Минске

В качестве приглашенных на ВНС будут присутствовать 715 человек. Это 68 заслуженных представителей белорусского общества и семь региональных делегаций, в каждую из которых входят 68 членов — представители СМИ, различных предприятий, силовики, работники сферы здравоохранения и образования, почетные граждане и другие.