Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев назначил новых заместителей главы Ассамблеи народа Казахстана

Касым-Жомарт Токаев 24 апреля назначил двух новых заместителей главы Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом сообщила Акорда.

«Распоряжениями главы государства Буларов Лугмар Харкиевич и Шин Юрий Германович назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана».

сказано в распространенной информации.

О Лугмаре Буларове известно, что он является лидером дунганского этноса. В январе 2024 года он был привлечен к работе Национального курултая.

Юрий Шин является председателем Ассоциации корейцев Казахстана, депутатом маслихата города Алматы VII созыва.

Они сменили на этом посту Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк, которых президент освободил от должностей заместителя председателя АНК.