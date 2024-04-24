Токаев назначил новых заместителей главы Ассамблеи народа Казахстана

Об этом сообщила Акорда.
«Распоряжениями главы государства Буларов Лугмар Харкиевич и Шин Юрий Германович назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана».
О Лугмаре Буларове известно, что он является лидером дунганского этноса. В январе 2024 года он был привлечен к работе Национального курултая.
Юрий Шин является председателем Ассоциации корейцев Казахстана, депутатом маслихата города Алматы VII созыва.
Они сменили на этом посту Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк, которых президент освободил от должностей заместителя председателя АНК.