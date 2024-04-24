Матвиенко заявила о перспективе объединения регионов РФ

В России уже есть примеры объединения регионов, направленного на развитие территорий. Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, Красноярский край с Таймырским и Эвенкийским автономными округами, Камчатская область с Корякским автономным округом, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, а также Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ — все они прошли процесс объединения в последние десятилетия.