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Захарова прокомментировала учения НАТО в Финляндии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Начинающиеся 26 апреля учения НАТО в Финляндии в непосредственной близости от российско-финляндской границы носят провокационный характер, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Военные учения НАТО вблизи российских границ носят провокационный характер. Их задача — демонстрацией силы оказать военное давление на Российскую Федерацию», — сказала она.

По словам Захаровой, «для оправдания своих агрессивных устремлений представители Североатлантического блока целенаправленно нагнетают истерию вокруг мнимой российской “угрозы”, в том числе активно распространяют инсинуации о неких планах России напасть на страны-члены организации».

Она уверена, что предстоящая отработка боевых действий на территории Финляндии является частью гибридной войны против России.

«Хельсинки стремится поскорее завершить свою официальную “прописку” в НАТО в качестве “новобранца” и стать полноправным участником этой авантюры», — отметила Мария Захарова.

Захарова Мария
НАТО
учения