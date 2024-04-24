Захарова прокомментировала учения НАТО в Финляндии

«Военные учения НАТО вблизи российских границ носят провокационный характер. Их задача — демонстрацией силы оказать военное давление на Российскую Федерацию», — сказала она.
По словам Захаровой, «для оправдания своих агрессивных устремлений представители Североатлантического блока целенаправленно нагнетают истерию вокруг мнимой российской “угрозы”, в том числе активно распространяют инсинуации о неких планах России напасть на страны-члены организации».
Она уверена, что предстоящая отработка боевых действий на территории Финляндии является частью гибридной войны против России.
«Хельсинки стремится поскорее завершить свою официальную “прописку” в НАТО в качестве “новобранца” и стать полноправным участником этой авантюры», — отметила Мария Захарова.