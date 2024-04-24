В омском Роспотребнадзоре сменился руководитель

Александр Крига был начальником Роспотребнадзора Омской области с 2008 года. Именно он настаивал на жёстких ограничительных мерах в регионе во время пандемии коронавируса. Причина увольнения Александра Криги неизвестна, но вероятнее всего он просто ушёл на пенсию. 17 апреля ему исполнилось 65 лет.