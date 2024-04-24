В омском Роспотребнадзоре сменился руководитель

В омском Роспотребнадзоре с 20 апреля сменился начальник. С 20 апреля должность занял кандидат медицинских наук Александр Никитин.
Он выпускник Омской государственной медицинской академии по специальности «Медико-профилактическое дело». Вуз закончил в 2001 году, затем работал врачом по гигиене труда в Центре госсанэпиднадзора в Центральном районе Омска, а с 2005 года работает в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.
Александр Крига был начальником Роспотребнадзора Омской области с 2008 года. Именно он настаивал на жёстких ограничительных мерах в регионе во время пандемии коронавируса. Причина увольнения Александра Криги неизвестна, но вероятнее всего он просто ушёл на пенсию. 17 апреля ему исполнилось 65 лет.