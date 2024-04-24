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МИД КНДР: поле боя на Украине стало кладбищем оружия США и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский является не лидером своей страны, а «скорее известным актером», исполняющим роль по сценарию США, утверждает замглавы МИД Северной Кореи Им Чхон Иль. Так он прокомментировал решение Сената США одобрить выделение $61 млрд для помощи Украине.

Источник: AP 2023

«Поле боя на Украине уже давно стало кладбищем различных видов вооруженной техники, которыми хвалились США и НАТО. Несмотря на это Зеленский склоняет голову перед США после их решения и неистово хвастается, что продолжит “решающую войну” против России до конца, — это смехотворная шутка из “Дон Кихота XXI века”», — говорится в заявлении замминистра, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Вчера, 23 апреля, Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект, предусматривающий выделение $61 млрд для помощи Украине. В пакет мер также входят $26 млрд Израилю, в том числе $9,1 млрд на гуманитарные нужды, еще $8,12 млрд — на Индо-Тихоокеанский регион. Документ направили на подпись президенту США Джо Байдену. Он рассчитывает возобновить поставки Украине на этой неделе.

НАТО