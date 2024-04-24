Матвиенко допустила возможность кадровых перестановок в правительстве

«Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать», — сказала она.
Спикер отметила, что Совет Федерации позитивно оценивает работу нынешнего состава правительства в очень непростое время. Она напомнила, что Россия намного лучше других стран прошла пандемию COVID-19, а в условиях беспрецедентных санкций удалось обеспечить стабильность, уверенное экономическое и социальное развитие и довольно высокие темпы роста.
Она подчеркнула, что эта работа велась под непосредственным и постоянным руководством президента.
«Мы знаем, что это еженедельные совещания с правительством, это отдельные встречи с министрами, это совещания по разным отраслям, сферам развития, его указания, его поручения, его приоритизация. Все это вместе дало такой хороший позитивный результат», — пояснила Матвиенко.
«Так сложилось, что в тучные годы было легче купить за рубежом, иногда это и дешевле. Некоторые предприятия, скажем, закупали за рубежом, образно говорю: четыре винтика новых привинтили, вешали табличку “Сделано в России”. К счастью, это теперь прошло. Есть полное осознание, что мы должны добиться технологического суверенитета. И мы это можем сделать», — выразила она уверенность.
Говоря о формировании нового правительства, спикер предположила, что верхняя палата парламента определится с предложенными президентом кандидатурами силового блока не позже 20 мая.
«Как только президент внесет эти кандидатуры, мы не торопясь, серьезно, основательно проведем все процедуры, с участием профильных комитетов, пообсуждаем и после этого будем принимать решение. Так что, я думаю, не позднее 20 мая мы эту работу завершим», — сказала она.
«Могу уверенно сказать, что затяжки с представлением кандидатов на руководителей силовых и правоохранительных органов не будет. У нас столько задач, которые надо без раскачки реализовывать. Нужно сформировать правительство, чтобы все заняли положенные места и активно включились в работу», — добавила собеседница агентства.
При этом Матвиенко отказалась назвать кого-либо из предлагаемых кандидатов, сказав, что умеет «секреты хранить» и перечислять фамилии заблаговременно было бы некорректно.
В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал Владимир Путин. По закону в день инаугурации вновь избранного президента правительство слагает полномочия, после чего формируется новый кабинет министров. Согласно новым нормам конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста назначит президент после консультаций с Советом Федерации.