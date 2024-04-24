Илон Маск предупредил об угрозе начала гражданской войны на Западе

Ранее ЕС выпустил пакт о миграции, который разрабатывался и переписывался почти десять лет. Он предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории союза. Также реформа предполагает «справедливое» распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства «первой линии», сталкивающиеся с наплывом нелегалов.