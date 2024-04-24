Илон Маск предупредил об угрозе начала гражданской войны на Западе

«Война все равно начнется, хотим мы этого или нет», — написал он.
Так Маск отреагировал на пост канадского профессора Гада Саада, в котором ученый предупредил, что избранный Западом путь цивилизационного самоубийства, связанный с нерегулируемым наплывом мигрантов, рано или поздно приведет к тому, что жители западных стран восстанут и начнется гражданская война.
Ранее ЕС выпустил пакт о миграции, который разрабатывался и переписывался почти десять лет. Он предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории союза. Также реформа предполагает «справедливое» распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства «первой линии», сталкивающиеся с наплывом нелегалов.
Однако не все в Европе согласны с таким путем развития. Так, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет впускать нелегальных мигрантов, несмотря на новый пакт.