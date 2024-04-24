Токаев поддержал инициативу жителей одного из регионов Казахстана

Ранее сообщалось, что в рамках акции «Таза Казахстан» сотни жителей Семея и Бородулихинского района вышли на делянки, подготовленные сотрудниками ГЛПР «Семей орманы», чтобы дать жизнь новым саженцам. К акции присоединился и аким Абайской области Нурлан Уранхаев, его заместители, руководство и студенты вузов, общественных и ветеранских организаций.