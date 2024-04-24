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Токаев поддержал инициативу жителей одного из регионов Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу жителей Абайской области по восстановлению сгоревшего соснового бора, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Об этом на странице в Facebook написал советник — пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу местных жителей по восстановлению сгоревшего соснового бора вокруг города Семей», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в рамках акции «Таза Казахстан» сотни жителей Семея и Бородулихинского района вышли на делянки, подготовленные сотрудниками ГЛПР «Семей орманы», чтобы дать жизнь новым саженцам. К акции присоединился и аким Абайской области Нурлан Уранхаев, его заместители, руководство и студенты вузов, общественных и ветеранских организаций.

Всего в массовой акции приняли участие более 30 организаций.

экология