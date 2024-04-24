Танзила Нарбаева и Дэвид Кэмерон обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана и Великобритании

На встрече обсуждались вопросы расширения политического и дипломатического диалога между Узбекистаном и Великобританией, а также продолжения конструктивного сотрудничества на международной арене, укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений, активизации парламентских связей.