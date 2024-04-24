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Танзила Нарбаева и Дэвид Кэмерон обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана и Великобритании

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева 23 апреля приняла министра иностранных дел, государственного секретаря по делам содружества и развития Великобритании Дэвида Кэмерона, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

На встрече обсуждались вопросы расширения политического и дипломатического диалога между Узбекистаном и Великобританией, а также продолжения конструктивного сотрудничества на международной арене, укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений, активизации парламентских связей.

Стороны отметили важность реализации совместных проектов в области развития зеленой экономики, усиления взаимодействия в борьбе с последствиями изменения климата.

Кроме того, приоритетным направлением отмечено развитие образовательных и культурно-гуманитарных связей. Рассмотрены практические аспекты подготовки в вузах квалифицированных специалистов по современным сферам, расширения образовательных программ, преподаваемых на английском языке.

Кэмерон особо отметил, что в Узбекистане ведется существенная работа по обеспечению прав человека, в частности, по внедрению принципов достойного труда, достижению гендерного равенства, противодействию домашнему насилию.

В ходе встречи отмечено, что в последние годы межпарламентское сотрудничество значительно активизировалось. Стороны обменялись мнениями по дальнейшему расширению диалога в данном направлении.

экономика