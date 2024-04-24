Танзила Нарбаева и Дэвид Кэмерон обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана и Великобритании

На встрече обсуждались вопросы расширения политического и дипломатического диалога между Узбекистаном и Великобританией, а также продолжения конструктивного сотрудничества на международной арене, укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений, активизации парламентских связей.
Стороны отметили важность реализации совместных проектов в области развития зеленой экономики, усиления взаимодействия в борьбе с последствиями изменения климата.
Кроме того, приоритетным направлением отмечено развитие образовательных и культурно-гуманитарных связей. Рассмотрены практические аспекты подготовки в вузах квалифицированных специалистов по современным сферам, расширения образовательных программ, преподаваемых на английском языке.
Кэмерон особо отметил, что в Узбекистане ведется существенная работа по обеспечению прав человека, в частности, по внедрению принципов достойного труда, достижению гендерного равенства, противодействию домашнему насилию.
В ходе встречи отмечено, что в последние годы межпарламентское сотрудничество значительно активизировалось. Стороны обменялись мнениями по дальнейшему расширению диалога в данном направлении.