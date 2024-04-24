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Глава государства Казахстана подписал поправки в законы, направленные на укрепление защиты семьи, детей и женщин

Как известно, Главой государства 15 апреля текущего года подписаны поправки в законы Республики Казахстан, которые направлены на защиту института семьи, детей и женщин. Данные поправки предварительно прошли обсуждение на различных площадках с участием гражданского общества, сообщает El.kz.

Источник: Пресс-служба Акорды

В частности, в Кодекс «О браке и семье» внесены дополнения о защите, сохранении, укреплении и продвижении традиционных семейных ценностей. Нравственное и духовное воспитание детей должно проводиться в духе уважения к национальным и традиционным ценностям.

Кроме того, новый закон защищает наших детей от педофилов. Полагаем, что это долгожданная мера, которая будоражила всё общество при появлении сообщений о надругательствах над малолетними. Теперь за это предусмотрено пожизненное заключение. То же самое и за убийство маленьких детей.

Вместе с тем, вводится новое наказание даже за приставание сексуального характера к детям возрастом до 16 лет вплоть до ареста на 40 суток. Это означает, что недвусмысленные прикосновения к детям, непристойные предложения и др. перестанут быть безнаказанными.

Также, введен новый состав преступления за пропаганду самоубийства. Эта мера направлена не только законодательно блокировать появляющиеся многочисленные сайты, каналы, чаты, но и привлекать их организаторов вместе с пособниками к ответственности до 5 лет лишения свободы.

Касательно бытового насилия необходимо отметить его криминализацию. Теперь за побои, причинившие физическую боль, но не повлекшие легкий вред здоровью, вводится наказание от штрафа в 80 МРП до 50 суток ареста.

За легкий вред здоровью человека могут оштрафовать от 200 МРП до лишения свободы на срок до 2 лет.

Еще одно важное нововведение — это возможность установления таких требований к нарушителю, как запрет на совместное проживание с жертвой.

Также необходимо отметить, что распространяемая информация о том, что закон якобы будет способствовать отъему детей — не соответствует действительности. Это откровенный фейк.

Само принятие этих поправок на деле демонстрирует единство госорганов и гражданского общества, эффективную работу Концепции слышащего государства по построению Справедливого Казахстана.