Глава государства Казахстана подписал поправки в законы, направленные на укрепление защиты семьи, детей и женщин

Кроме того, новый закон защищает наших детей от педофилов. Полагаем, что это долгожданная мера, которая будоражила всё общество при появлении сообщений о надругательствах над малолетними. Теперь за это предусмотрено пожизненное заключение. То же самое и за убийство маленьких детей.