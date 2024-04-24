Посол Казахстана Даурен Абаев посетил Калужскую область

На встрече с губернатором региона Владиславом Шапшой стороны отметили положительную динамику во взаимной торговле. За два месяца 2024 года рост товарооборота составил 30%. Казахстан входит в число ключевых внешнеторговых партнёров Калужской области. На его долю приходится около четверти всего торгового оборота региона со странами СНГ.