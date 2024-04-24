Посол Казахстана Даурен Абаев посетил Калужскую область

На встрече с губернатором региона Владиславом Шапшой стороны отметили положительную динамику во взаимной торговле. За два месяца 2024 года рост товарооборота составил 30%. Казахстан входит в число ключевых внешнеторговых партнёров Калужской области. На его долю приходится около четверти всего торгового оборота региона со странами СНГ.
По итогам посещения Особой экономической зоны «Калуга», пеностекольного завода «АйСиЭм Гласс Калуга» и предприятия «Меркатор Калуга» Посол дал высокую оценку производственному и логистическому потенциалу Калужской области. Он пригласил местные деловые круги к сотрудничеству и выразил готовность поддерживать их инициативы.
Также Даурен Абаев и Владислав Шапша отметили хорошие возможности для взаимодействия в электронной промышленности, машиностроении, производстве медицинского оборудования, выпуске автокомпонентов, фармацевтической продукции и в других отраслях.
Была достигнута договоренность об организации перекрестных бизнес-миссий, совместного форума предпринимателей, проработке открытия авиасообщения и реализации проектов в научно-образовательной сфере.
В завершении поездки Посол принял участие в церемонии открытия памятника Городскому Голове Калуги с 1885 по 1901 годы Ивану Ципулину и посетил Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.