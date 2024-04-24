Ирина Влах: Власти сперва изгоняют людей из Молдовы, а затем используют катастрофу для уничтожения всего, что не успели разрушить!

Так, граждан больше всего беспокоит: демографическая ситуация (запустение сёл); действия властей, которые многие трактуют как сценарии по подрыву мира в Молдове; диктатура, которая всё больше ощущается в стране; бедность, которая под руководством команды Майи Санду достигла небывалого уровня; коррупция, которая процветает как никогда; галопирующий рост государственного долга, который придётся выплачивать даже нашим внукам.
— Эти темы постоянно звучат в наших дискуссиях с народом, поэтому в новом отчёте о ходе кампании «Голос народа» мы будем обсуждать не их, а те проблемы, которые мы раньше ещё не затрагивали, хотя люди в их отношении также высказывали свою тревогу, — отметила Влах.
Одна из таких проблем — это закрытие/объединение/ликвидация лицеев, больниц и профессиональных школ. В беседах с людьми меня и моих коллег часто спрашивают: Почему команда Майи Санду сосредоточена только на разрушении, а не на созидании чего-то хорошего? Люди не понимают, почему власти видят только следствие, а не причину; почему они не пытаются помочь решить проблемы, а лишь усугубляют их. Граждане пытаются понять логику правительства, дескать, если количество детей уменьшается, то образовательный процесс уже не может быть организован так, как раньше; если население сокращается, то необходимо иначе определять количество больниц. В таком случае люди не могут понять другого: почему власть не признаёт, что уменьшение численности населения в сёлах, в том числе детей и молодёжи, происходит по вине PAS? Только за годы правления PAS страну навсегда покинули более 120 тысяч граждан, треть из которых — молодежь. PAS сделала жизнь в Молдове невыносимой, увеличила уровень бедности, коррупции, бюрократии — именно эти причины и заставили людей уехать.
Выходит, что сначала PAS создала невыносимые условия, вынудив людей уехать, а затем, под предлогом того, что население сёл сокращается и детей остаётся меньше, партия власти начала закрывать школы, больницы, профессиональные школы.
В результате люди приходят к выводу, что команда Майи Санду не предлагает решений, а создаёт проблемы. Власти совершают двойное преступление: сперва изгоняют людей из страны, а затем используют эту катастрофу как предлог для уничтожения всего, что ещё не успели разрушить, особенно в сельской местности. Потому что село без школы и без учреждения, где людям могут оказать минимальную медицинскую помощь, — это село на пути к исчезновению.
Ещё одна тема, которую часто затрагивают граждане — криминогенная ситуация, особенно в сельской местности. Люди нам рассказывают, что настолько уязвимыми в плане личной безопасности они не чувствовали себя со времён лихих 90-х. Никто уже не уверен, что на него не нападут в собственном доме, что-то скромное имущество, которое есть у жителей, не украдут, особенно учитывая, что в сёлах полно асоциальных личностей, которыми никто не занимается. Люди жалуются, что никто не воспринимает всерьёз беззакония, которым они подвергаются, и что многие преступления даже не регистрируются, «чтобы не портить красивую статистику», которая так нужна властям. Народ обращается к Майе Санду и её команде: перестаньте прятаться за красивыми цифрами, сделайте что-то, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, если не на улице, то хотя бы у себя во дворе, в своём доме.
Ещё одна тема, которая сильно беспокоит граждан — это то, как команда Санду относится к разным населённым пунктам, действуя по принципу: если вы не разделяете взгляды PAS или если примар не присоединяется к PAS, то этот населённый пункт вносится в чёрный список и наказывается.
А это значит, что соответствующие населённые пункты перестанут получать финансирование, а если и получат, то лишь для вида. Нас часто спрашивают: почему Майя Санду и её команда, обещавшие хорошие времена, делят людей и населённые пункты на хороших и плохих, почему они дискриминируют по политическим принципам, почему не обеспечивают обещанную реальную автономию местных властей, вместо этого лишь усиливая зависимость территорий от прихотей власть имущих? Те, кто поверил прекрасным словам Майи Санду и представителей PAS, теперь чувствуют себя преданными, обманутыми, разочарованными.
Ещё одна болезненная тема для граждан — неопределённость будущего. Подавляющее большинство людей, с которыми мы до сих пор разговаривали в рамках кампании «Голос народа», говорили нам, что у них никогда ещё не было такой большой неуверенности в завтрашнем дне. Эта незащищённость чувствуется даже больше, чем в 90-е годы. Люди делятся, что тогда у них, по крайней мере, была надежда, что после завершения перехода к демократии и рыночной экономике дела наладятся. Сейчас у них нет этой надежды, потому что они видят, что дела только ухудшаются и света в конце туннеля пока не видно. Одни считают, что Республика Молдова будет втянута в войну, другие — что она потеряет свою государственность, третьи — что нас просто все бросят и мы станем серой зоной в этой части Европы. Эта неуверенность в завтрашнем дне, этот возросший пессимизм появились в последние два года, то есть с тех пор, как вся власть в нашей стране оказалась сосредоточена в руках команды Майи Санду. Поскольку PAS находится у власти, молодёжь не видит своего будущего в Молдове, люди в возрасте от 35 до 60 лет пытаются как-то обеспечить своё и своих близких существование, не имея никаких надежд и ожиданий от государства, а пенсионеры с ужасом думают, что завтра некому будет обеспечить им пенсию.
Таковы печальные, но истинные «успехи» команды Майи Санду, а не то, что мы видим и слышим каждый день из подконтрольной властям жёлтой прессы. Но, несмотря на эту драматическую ситуацию, я и мои коллеги из «Платформы Молдова» верим, что ещё не все потеряно. У нас ещё есть возможность спасти страну, решить серьёзные проблемы, с которыми сталкиваются люди, и дать им надежду, что лучшая жизнь в Молдове возможна — и мы продолжим это делать.