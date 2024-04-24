Ирина Влах: Власти сперва изгоняют людей из Молдовы, а затем используют катастрофу для уничтожения всего, что не успели разрушить!

Ещё одна болезненная тема для граждан — неопределённость будущего. Подавляющее большинство людей, с которыми мы до сих пор разговаривали в рамках кампании «Голос народа», говорили нам, что у них никогда ещё не было такой большой неуверенности в завтрашнем дне. Эта незащищённость чувствуется даже больше, чем в 90-е годы. Люди делятся, что тогда у них, по крайней мере, была надежда, что после завершения перехода к демократии и рыночной экономике дела наладятся. Сейчас у них нет этой надежды, потому что они видят, что дела только ухудшаются и света в конце туннеля пока не видно. Одни считают, что Республика Молдова будет втянута в войну, другие — что она потеряет свою государственность, третьи — что нас просто все бросят и мы станем серой зоной в этой части Европы. Эта неуверенность в завтрашнем дне, этот возросший пессимизм появились в последние два года, то есть с тех пор, как вся власть в нашей стране оказалась сосредоточена в руках команды Майи Санду. Поскольку PAS находится у власти, молодёжь не видит своего будущего в Молдове, люди в возрасте от 35 до 60 лет пытаются как-то обеспечить своё и своих близких существование, не имея никаких надежд и ожиданий от государства, а пенсионеры с ужасом думают, что завтра некому будет обеспечить им пенсию.