Трижды переизбирали мэром Казани: Ильсур Метшин отмечает 55-летний юбилей

Через два года он занял пост первого заместителя главы администрации Вахитовского района — префекта территории «Казанский посад». С 1998 по 2005 год Ильсур Метшин возглавлял администрацию Нижнекамского района и Нижнекамска. В качестве основного приоритета работы на посту мэра Нижнекамска он определил повышение комфорта и качества жизни горожан — до 90% расходов городского бюджета имели социальную направленность.