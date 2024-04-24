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Новосибирским бюджетникам поднимут зарплаты

Доход бюджетников увеличится на 10% уже этим летом.

Источник: РИА "Новости"

Зарплату бюджетникам в Новосибирской области планируют поднять на 10,5%. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в эфире телеканала «ОТС».

«На 2024 год в бюджете предусмотрены средства, исходя из официального прогноза, который давался на 10,5%», — сказал глава региона и отметил, что вероятнее всего темпы будут выше.

По словам главы региона, по итогам прошлого года статистика показала увеличение средних зарплат по области почти на 18%. Результатом стали две индексации — в июле и октябре. Первая составила почти 10%, вторая — 7,5%.

Арсений Зотов