Новосибирским бюджетникам поднимут зарплаты

Зарплату бюджетникам в Новосибирской области планируют поднять на 10,5%. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в эфире телеканала «ОТС».
«На 2024 год в бюджете предусмотрены средства, исходя из официального прогноза, который давался на 10,5%», — сказал глава региона и отметил, что вероятнее всего темпы будут выше.
По словам главы региона, по итогам прошлого года статистика показала увеличение средних зарплат по области почти на 18%. Результатом стали две индексации — в июле и октябре. Первая составила почти 10%, вторая — 7,5%.
Арсений Зотов