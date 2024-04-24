Красноярскому депутату Александру Глискову вновь продлили меру пресечения

Депутата Законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова оставили в СИЗО до 10 июля. Такое решение принял Центральный районный суд Красноярска, сообщают соратники политика в соцсетях.
Напомним, Александра Глискова задержали по подозрению во взятке в особо крупном размере в ноябре 2023 года. По данным следователей, с декабря 2016 года по май 2017 года депутат через посредников вымогал взятку в размере пяти миллионов рублей у заместителя руководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова. За эти деньги Глисков пообещал покровительство по службе.
Как утверждает следствие, Юсубов через посредников передал один миллион рублей Глискову. Было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Депутат Александр Глисков вину отрицает и считает, что дело было сфабриковано. Также политик высказывал своё недоверие судье и потребовал отвода, но ходатайство не было удовлетворено.
Первое заседание по делу депутата Александра Глискова состоится в Центральном районном суде Красноярска 6 мая в 14:00. Политику может грозить до 15 лет лишения свободы.