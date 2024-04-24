Красноярскому депутату Александру Глискову вновь продлили меру пресечения

Напомним, Александра Глискова задержали по подозрению во взятке в особо крупном размере в ноябре 2023 года. По данным следователей, с декабря 2016 года по май 2017 года депутат через посредников вымогал взятку в размере пяти миллионов рублей у заместителя руководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова. За эти деньги Глисков пообещал покровительство по службе.