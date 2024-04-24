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Красноярскому депутату Александру Глискову вновь продлили меру пресечения

Политик останется в СИЗО до 10 июля.

Источник: Соцсети

Депутата Законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова оставили в СИЗО до 10 июля. Такое решение принял Центральный районный суд Красноярска, сообщают соратники политика в соцсетях.

Напомним, Александра Глискова задержали по подозрению во взятке в особо крупном размере в ноябре 2023 года. По данным следователей, с декабря 2016 года по май 2017 года депутат через посредников вымогал взятку в размере пяти миллионов рублей у заместителя руководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова. За эти деньги Глисков пообещал покровительство по службе.

Как утверждает следствие, Юсубов через посредников передал один миллион рублей Глискову. Было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Отметим, что сам Юсубов проходил по уголовному делу о злоупотреблении служебными полномочиями, но оно было прекращено за истечением срока давности.

Депутат Александр Глисков вину отрицает и считает, что дело было сфабриковано. Также политик высказывал своё недоверие судье и потребовал отвода, но ходатайство не было удовлетворено.

Первое заседание по делу депутата Александра Глискова состоится в Центральном районном суде Красноярска 6 мая в 14:00. Политику может грозить до 15 лет лишения свободы.