Новосибирцу, хотевшему вступить в легион украинских боевиков, вынесли приговор

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор новосибирцу, который хотел вступить в ряды украинских боевиков. Он планировал участвовать в боевых действиях против РФ.
В суде рассказали, что обвиняемый был недоволен действующим политическим режимом в стране. Он через телеграм связался с неустановленным лицом, чтобы вступить в легион украинских боевиков. Мужчина планировал уехать из страны и участвовать в боевых действиях против России. Он даже купил тактическое и военное оборудование. А также приобрел билеты для выезда из РФ.
Покинуть страну новосибирцу не удалось — его скрутили сотрудники УФСБ в зале ожидания на железнодорожной станции. Выяснилось также, что в соцсетях обвиняемый размещал материалы, пропагандирующие терроризм.
Новосибирца приговорили к 10 годам лишения свободы. Из них первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 500 тысяч рублей и запретили размещать материалы в Сети сроком на 2 года.