Новосибирцу, хотевшему вступить в легион украинских боевиков, вынесли приговор

В суде рассказали, что обвиняемый был недоволен действующим политическим режимом в стране. Он через телеграм связался с неустановленным лицом, чтобы вступить в легион украинских боевиков. Мужчина планировал уехать из страны и участвовать в боевых действиях против России. Он даже купил тактическое и военное оборудование. А также приобрел билеты для выезда из РФ.