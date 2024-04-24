Губернатор Омской области поделился с жителями региона хорошей новостью

«Подписано распоряжение правительства России, которое позволяет начать реализацию проекта нового аэропорта Омск-Фёдоровка. Работаем!» — отметил в своём телеграм-канале Виталий Хоценко. Действительно, в минувшую пятницу председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.
В соответствии с официальным документом под номером 980-р от 19 апреля 2024 года общество с ограниченной ответственностью «Омскаэроинвест» определено концессионером, с которым Омской областью может быть заключено концессионное соглашение на проектирование, строительство, реконструкцию и использование (эксплуатацию) нового аэропортового комплекса Омск-Фёдоровка без проведения конкурса.
Добавим, что о подобных планах по строительству долгожданного объекта глава региона Виталий Хоценко подробно рассказывал на своей январской пресс-конференции.