Митрополит Евгений пристыдил екатеринбуржцев, не голосовавших за парки

«В Екатеринбурге проходит голосование за благоустройство парков. В конкурсе — 8 территорий. Благодаря федеральной поддержке одна из них в ближайшее время может буквально преобразиться. Все, что для этого нужно, — участие неравнодушных граждан. Чтобы проголосовать за парк, не нужно приходить туда ночевать с палаткой, не нужны пикеты и демонстрации», — написал митрополит в своем telegram-канале.