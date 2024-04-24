Митрополит Евгений пристыдил екатеринбуржцев, не голосовавших за парки

«В Екатеринбурге проходит голосование за благоустройство парков. В конкурсе — 8 территорий. Благодаря федеральной поддержке одна из них в ближайшее время может буквально преобразиться. Все, что для этого нужно, — участие неравнодушных граждан. Чтобы проголосовать за парк, не нужно приходить туда ночевать с палаткой, не нужны пикеты и демонстрации», — написал митрополит в своем telegram-канале.
За неделю до окончания голосования участие в нем приняли 245 тыс. горожан. Для того, чтобы Екатеринбург получил федеральное финансирование на благоустройство, должны проголосовать 25% жителей в возрасте от 14 лет. Сегодня в рейтинге лидирует парк 50-летия ВЛКСМ — предпочтение ему отдали уже 57,5 тыс. горожан. Второе место удерживает бульвар по улице Культуры, за который проголосовали 41,5 тыс. человек.
Голосование за объекты благоустройства — болезненная тема для екатеринбургских чиновников. В конце марта мэр Алексей Орлов разнес подчиненных за низкие темпы голосования. После жесткого выступления активность выросла, хоть и не обошлось без странностей. Например, в одной школе родителям первоклассников объявили, что их детей привлекут к голосованию.