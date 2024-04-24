Из трех районов Новосибирской области хотят сделать муниципальные округа. Речь идет о районах Карасукский, Маслянинский и Татарский. Сами территории стали инициаторами преобразования.
Поправки рассмотрели депутаты Законодательного собрания региона. Изменение статуса подразумевает трансформацию системы управления. Например, будут созданы территориальные подразделения, которые возглавят «те же главы поселений».
Все льготы, компенсации и тарифы сохранятся. При этом муниципальные округа имеют преимущества по вхождению в федеральные программы. Большинство депутатов поддержали законопроекты в первом чтении.
Поправки примут до 8 мая.