Глава Соликамска покинул должность

По словам Евгения Самоукова решение о прекращении полномочий «носит личный характер и не связано с какими-либо внешними обстоятельствами». «С самого начала своей работы на этом посту я стремился делать то, во что искренне верил. За более чем три года, проведенные в должности главы округа, я не пожалел ни об одном дне, проведенном в коллективе единомышленников и при поддержке федеральных и региональных властей, а также предприятий. Вместе с депутатским корпусом мы многое сделали, шли к реализации идей и достижению целей, преодолевали трудности и ошибки, побеждали. По многим направлениям есть видимые результаты, а по ряду из них создан ощутимый задел, который позволит округу уверенно двигаться вперед», — написал экс-глава. Он добавил, что планирует остаться и продолжать работать в Соликамске.