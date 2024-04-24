В парламенте Молдавии не увидели сепаратизма в словах главы Гагаузии

«За каждыми заявлениями должны следовать конкретные действия, а Служба информации и безопасности обязана собирать факты и передавать их в прокуратуру. Если прокуроры придут к выводу, что действия политика или персоны могут привести к действиям, направленным не только на заявления, но и на дестабилизацию, — тогда будут приняты соответствующие меры в отношении данной персоны», — сказал Карп.