В парламенте Молдавии не увидели сепаратизма в словах главы Гагаузии

«За каждыми заявлениями должны следовать конкретные действия, а Служба информации и безопасности обязана собирать факты и передавать их в прокуратуру. Если прокуроры придут к выводу, что действия политика или персоны могут привести к действиям, направленным не только на заявления, но и на дестабилизацию, — тогда будут приняты соответствующие меры в отношении данной персоны», — сказал Карп.
По его словам, Гуцул делала подобные заявления «лишь для привлечения внимания», это политические декларации, которые не попадают под уголовную статью о сепаратизме.
О том, что Гагаузия объявит о независимости в случае объединения Молдавии с Румынией, Гуцул написала в своем Telegram-канале 5 апреля. Так она отреагировала на слова премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о том, что он поддерживает идею объединения двух стран.
В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс о наказании за сепаратизм. Под ним подразумеваются действия, направленные на отделение части территории страны с нарушением положений национального законодательства или международных договоров.
Весной прошлого года Евгения Гуцул одержала победу на выборах главы Гагаузии, на которых была кандидатом от партии «Шор». В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.
После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии «Действие и солидарность», по которой возврат НДС экономическим агентам автономии производился бы не из республиканского бюджета, а регионального. Конституционный суд признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон.