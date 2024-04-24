Заксобрание Петербурга заслушает отчет губернатора 14 мая в БКЗ «Октябрьский»

Заседание пройдет 14 мая, начнется в 15:00. «Правовые акты на данном заседании Законодательного собрания приниматься не будут», — заключил господин Бельский. В пояснительной записке к документу говорится, что инициативы направлена «на обеспечение открытых заседаний Законодательного собрания».
Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов поинтересовался, зачем превращать отчет губернатора в массовое мероприятие, а не провести его в Законодательном собрании, как это делается ежегодно. «Мы бы хотели раз в пять лет давать возможность выслушивать губернатора не только нам — депутатам, но и людям, которые хотели бы прийти и большому количеству общественных организаций», — ответил Александр Бельский.
Законопроект приняли в трех чтениях сразу. Парламентарии одобрили инициативу почти единогласно: за нее проголосовали 45 депутатов, против — 1, воздержался — 1.
ЗакС разрешил себе проводить пленарные заседания вне стен Мариинского дворца в начале марта. Уже тогда некоторые депутаты полагали, что корректировка вносится специально для того, чтобы Александр Беглов мог отчитываться перед ними и не на их территории.
Надежда Ярмула.