Заксобрание Петербурга заслушает отчет губернатора 14 мая в БКЗ «Октябрьский»

Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов поинтересовался, зачем превращать отчет губернатора в массовое мероприятие, а не провести его в Законодательном собрании, как это делается ежегодно. «Мы бы хотели раз в пять лет давать возможность выслушивать губернатора не только нам — депутатам, но и людям, которые хотели бы прийти и большому количеству общественных организаций», — ответил Александр Бельский.