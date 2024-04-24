Зампредом ЦИК Беларуси избран Алексей Башан

Алексей Башан — кадровый милиционер. В 1997 году он с отличием окончил Академию МВД. Прошел службу в органах внутренних дел от оперуполномоченного до 1 заместителя начальника Академии МВД. Имеет ряд научных работ по теории оперативно-розыскной деятельности. Находится в звании полковника милиции.