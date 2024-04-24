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Зампредом ЦИК Беларуси избран Алексей Башан

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Заместителем председателя Центризбиркома Беларуси избран Алексей Башан, сообщили в пресс-службе ЦИК.

Источник: Sputnik.by

Данное решение было принято в среду на заседании ЦИК.

Место заместителя председателя было вакантно — ранее из состава Центризбиркома ушел Вадим Ипатов. Он был избран депутатом палаты представителей восьмого созыва, а затем — заместителем председателя Палаты представителей Национального собрания.

Заместитель председателя Центризбиркома избирается в соответствии со статьей 32 Избирательного кодекса из числа членов ЦИК.

В соответствии с обновленной Конституцией, до формирования ВНС назначение и избрание членов ЦИК осуществляется по правилам, принятым на республиканском референдуме в 2022 году.

Теперь, когда Всебелорусское народное собрание впервые пройдет в конституционном статусе, именно ВНС будет назначать состав ЦИК Беларуси.

Алексей Башан — кадровый милиционер. В 1997 году он с отличием окончил Академию МВД. Прошел службу в органах внутренних дел от оперуполномоченного до 1 заместителя начальника Академии МВД. Имеет ряд научных работ по теории оперативно-розыскной деятельности. Находится в звании полковника милиции.