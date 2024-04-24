Дятлова процитировала Бакунина, рассуждая об отношениях жителей и властей

«Я, пока слушала доклады, начала сочинение писать на тему “Возможно ли в жизни следовать чувствам” (это одна из тем, на которую предлагают написать сочинение калининградским школьникам — прим. “Нового Калининграда”) и почему-то вспомнила… , — сообщила Дятлова. — Был такой, помните, Михаил Александрович Бакунин, это революционер-анархист 1800-х годов, он писал, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Как только твои действия отражаются на других, надо соотносить свое поведение с правами окружающих. Нам всем нужно писать сочинения. Когда мы живем в городе, нам нужно уметь жить вместе. Нельзя жить только своими чувствами».