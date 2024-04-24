Новый мэр Новосибирска останется в команде правительства

Недавно избранный мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сохранит негласный статус члена команды правительства Новосибирской области. Об этом в эфире ОТС заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Официально мэр больше не будет числиться членом правительства, однако его полномочия будут фактически соответствовать таковым. Это означает, что он будет иметь право голоса при принятии решений, касающихся развития региона, а также сможет участвовать в профильных совещаниях и рабочих группах.
Более тесное сотрудничество на уровне города и области позволит максимально эффективно координировать ресурсы и решать задачи, с которыми сталкивается мегаполис.
Как подчеркнул губернатор, учитывая накопившиеся проблемы в городском хозяйстве Новосибирска, новый мэр должен будет сделать их решение своим главным приоритетом. В это входят вопросы благоустройства, ремонта дорог, развития транспортной инфраструктуры и других сфер, влияющих на качество жизни горожан.
Напомним, что Максим Кудрявцев был избран мэром Новосибирска на сессии горсовета 16 апреля. Его инаугурация назначена на 26 апреля. Ранее он занимал пост вице-губернатора.