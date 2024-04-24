Дятлова рассказала, придут ли счета за отопление, если батареи ещё не отключат в мае

В Калининграде не будут включать в жировки оплату отопления за май, если батареи не отключат в первые дни последнего весеннего месяца. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Елена Дятлова после оперативного совещания, в среду, 24 апреля.
«Мониторим температурный режим. Отключим только тогда, когда будет устойчивый плюс. Третий раз отопительный сезон начинать в Калининграде мы не будем. Плюс идёт к концу недели, решение будет приниматься исходя из прогноза погоды. Если перейдём на несколько дней мая, выставлять счёт за май не будем».
Этой весной в Калининграде чуть ли не впервые пришлось возобновлять отопительный сезон из-за продолжительного похолодания.