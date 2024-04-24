Песков отказался комментировать инцидент с главой чеченского МЧС

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя инцидент с Цакаевым, попросил власти Дагестана принять «соответствующие меры в отношении виновных КПП “Герзель”, назвав попытку задержания Цакаева “постыдной провокацией”. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инцидент произошел на федеральном КПП, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка. В свою очередь ГУМВД РФ по СКФО по факту инцидента на КПП “Герзель” между Чечней и Дагестаном заявило, что нарушитель ехал по встречке, при задержании оказал сопротивление и нанёс несколько ударов правоохранителям, результаты проведенной проверки направят в СК.