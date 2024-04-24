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Песков отказался комментировать инцидент с главой чеченского МЧС

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Кремль не может вмешиваться в инцидент с начальником ГУМЧС РФ по Чеченской Республике Алиханом Цакаевым, задержанным на прошлой неделе на границе Чечни и Дагестана, это прерогатива других органов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя инцидент с Цакаевым, попросил власти Дагестана принять «соответствующие меры в отношении виновных КПП “Герзель”, назвав попытку задержания Цакаева “постыдной провокацией”. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инцидент произошел на федеральном КПП, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка. В свою очередь ГУМВД РФ по СКФО по факту инцидента на КПП “Герзель” между Чечней и Дагестаном заявило, что нарушитель ехал по встречке, при задержании оказал сопротивление и нанёс несколько ударов правоохранителям, результаты проведенной проверки направят в СК.

«Это не прерогатива Кремля, это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения и других органов, поэтому здесь Кремль не может никак в это вмешиваться», — сказал Песков журналистам.

МЧС
Песков Дмитрий
расследование