Встреча глав МИД Азербайджана и Армении может пройти в Казахстане

«Баку дал согласие на встречу между главами МИД Азербайджана и Армении в Казахстане. Если Ереван согласится, то следующая встреча пройдет в Казахстане», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Университете ADA на встрече с участниками международного форума «COP29 и Green Vision for Азербайджан».
Он отметил, что Азербайджан и Армения близки к заключению мира, чем когда-либо.
«Сейчас соглашение “Мадридские принципы” уже есть, у нас есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение. Просто нужно проработать детали. Однако, конечно, обеим сторонам нужно время», — добавил Ильхам Алиев.
Сказано, что COP29 создаст возможность провести консультации между тремя странами Южного Кавказа и проложить путь к будущему сотрудничеству.
«Сейчас появился уникальный шанс. Когда СССР распался в нашем регионе шли войны, в отличие от стран Балтии, которые начали свою независимую жизнь мирно. Теперь этот шанс появился у нас. Я думаю, что COP29 — это прекрасная возможность для этого», — сказал Алиев.