Встреча глав МИД Азербайджана и Армении может пройти в Казахстане

«Сейчас появился уникальный шанс. Когда СССР распался в нашем регионе шли войны, в отличие от стран Балтии, которые начали свою независимую жизнь мирно. Теперь этот шанс появился у нас. Я думаю, что COP29 — это прекрасная возможность для этого», — сказал Алиев.