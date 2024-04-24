Правительство Молдовы утвердило несколько новых назначений

Так, директором агентства Moldsilva был назначен Виктор Дурбалэ. По словам министра окружающей среды Серджиу Лазаренку, Дурбалэ 25 лет проработал заместителем директора Гидигичского лесного хозяйства и имеет большой опыт в отрасли. Он приступит к исполнению своих обязанностей уже 25 апреля.