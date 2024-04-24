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Правительство Молдовы утвердило несколько новых назначений

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Правительство Молдовы на заседании в среду утвердило в должностях глав нескольких ведомств.

Источник: Sputnik.md

Так, директором агентства Moldsilva был назначен Виктор Дурбалэ. По словам министра окружающей среды Серджиу Лазаренку, Дурбалэ 25 лет проработал заместителем директора Гидигичского лесного хозяйства и имеет большой опыт в отрасли. Он приступит к исполнению своих обязанностей уже 25 апреля.

Новым исполнительным директором Бюро межнациональных отношений стал Вячеслав Рябчинский.

«У него огромный профессиональный опыт — более 30 лет. Он национальный эксперт в культурологии, доктор социологических наук, преподаватель университета», — отметил на заседании генеральный секретарь правительства Артур Мижа.

Другим решением кабмина руководителем молдавского IT-парка назначена Марина Бзовый.