Президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани

В БРИКС входят 10 государств. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых участников, включая Аргентину, но та отказалась. Пять новых членов объединения — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали полноценную работу в БРИКС с начала этого года. Объединение носит неблоковый характер и не направлено против третьих сторон.