Новым вице-мэром Воронежа назначен Иван Панченко

В Воронежской городской Думе сегодня, 24 апреля, состоялось 37-е заседание пятого созыва. В числе вопросов, которые рассмотрели парламентарии, было согласование назначения кандидатуры на должность замглавы администрации — полпреда главы Воронежа в городской Думе.
Иван Панченко с приставкой «и.о.» трудился в этой роли с 25 сентября 2023 года. Теперь же пришло время стать полноправным вице-мэром. Законотворцы единогласно поддержали его кандидатуру.
Отметим, что предыдущим место работы 57-летнего Панченко была областная прокуратура, где он занимал пост заместителя прокурора.