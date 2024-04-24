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Новым вице-мэром Воронежа назначен Иван Панченко

Бывший зампрокурора области избавился от приставки «и.о.».

Источник: пресс-службы городской администрации

В Воронежской городской Думе сегодня, 24 апреля, состоялось 37-е заседание пятого созыва. В числе вопросов, которые рассмотрели парламентарии, было согласование назначения кандидатуры на должность замглавы администрации — полпреда главы Воронежа в городской Думе.

Иван Панченко с приставкой «и.о.» трудился в этой роли с 25 сентября 2023 года. Теперь же пришло время стать полноправным вице-мэром. Законотворцы единогласно поддержали его кандидатуру.

Отметим, что предыдущим место работы 57-летнего Панченко была областная прокуратура, где он занимал пост заместителя прокурора.