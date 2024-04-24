Мэр Омска Шелест анонсировал кадровые выводы из-за сноса деревьев в парке им. 30-летия ВЛКСМ

«По итогам балансовой комиссии: группа профильных специалистов проверит деятельность руководства парка, целесообразность сноса деревьев, объемы возмещающего озеленения, фактическое использование участков, с которых убраны деревья. По результатам работы комиссии будут сделаны выводы, в том числе кадровые», — сообщил глава города.
Напомним, Сергей Шелест приехал в парк с внеплановым визитом и встретился с его руководителем Русланом Щербаковым во вторник, 23 апреля 2024 года, после сообщений в соцсетях о массовой вырубке деревьев.