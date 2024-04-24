Самый богатый депутат ЗакСа заработал в 134 раза больше среднего петербуржца

Доход депутатов за 2023 год стартует от 4,2 миллионов рублей. У 22 членов петербургского парламента доход составил менее 4,9 миллионов рублей, 23 человека заработали от 5 до 8 миллионов рублей и четыре депутата получили более 10 миллионов рублей по итогам прошлого года.