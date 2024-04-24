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Самый богатый депутат ЗакСа заработал в 134 раза больше среднего петербуржца

ЗакС обнародовал документ, в котором представлены данные о доходах депутатов Петербурга в обезличенном виде. Самый обеспеченный парламентарий заработал 210 миллионов рублей за 2023 год.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Помимо заработка в документе представлена информация о доходах супруга или супругов и детей депутатов, а также данные о недвижимом имуществе. Согласно декларации, общая сумма заработанных средств парламентариев за прошлый год составила 511,2 миллиона рублей.

Доход депутатов за 2023 год стартует от 4,2 миллионов рублей. У 22 членов петербургского парламента доход составил менее 4,9 миллионов рублей, 23 человека заработали от 5 до 8 миллионов рублей и четыре депутата получили более 10 миллионов рублей по итогам прошлого года.

Напомним, что по данным Петростата средняя зарплата петербуржцев на декабрь 2023 года составила 130 720 рублей, что в 134 раза меньше, чем заработок самого богатого депутата ЗакСа в месяц — 17,5 миллиона рублей. Учитывая, что Петростат обнародовал средний показатель, страшно предположить реальную разницу в доходах обычных петербуржцев и парламентариев.