Арест замминистра обороны, ракеты для Киева и Turkish Airlines. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. 24 апреля у него «много непубличных встреч».
Кроме того, глава государства проведет большое совещание по ликвидации последствий паводков. Речь пойдет о Курганской, Оренбургской и Тюменской областях.
25 апреля Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Об аресте замминистра обороны
Кремлю неизвестно об утверждениях СМИ, будто обвиняемому в получении взятки Иванову вменяется государственная измена: «Сейчас очень много разных перетолков вокруг этого всего. И все эти рассуждения — ничто иное, как спекуляции вокруг этого дела».
Кремль призывает «ориентироваться на официальную информацию»: «Нужно ориентироваться на информацию от следственных органов. И, конечно, в конечном итоге решение суда».
Путин и министр обороны Сергей Шойгу находятся в ежедневном контакте. В Кремле не уточняют, обсуждали ли они задержание Иванова: «Я не могу вам детали привести».
О специальной военной операции
Москва придерживается концепции создания на Украине «санитарной зоны» для защиты российской территории от дальнобойных ракет, «в этом плане ничего не меняется».
Вопрос борьбы с таким оружием и возможных ударов по местам его скопления «больше относится к компетенции вооруженных сил».
«Ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная. Но мы по-прежнему не устаем повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия [для Киева] не изменят динамику на фронте».
О борьбе с обходом блокировок
Власти продолжат борьбу с обходом блокировок, но само по себе использование VPN не подлежит наказанию: «Мне неизвестно, чтобы здесь предусматривались какие-то санкции за эти действия».
«Предпринимаются усилия для блокирования определенных сервисов VPN Роскомнадзором. Эти усилия будут продолжаться, действительно, с тем чтобы сократить возможности для обхода блокировок [запрещенных ресурсов]».
О ситуации с Turkish Airlines
В Кремле уверены, что проблему с отказом россиянам в посадке на рейсы Turkish Airlines в Латинскую Америку удастся решить благодаря «очень конструктивным и дружественным отношениям» между Москвой и Анкарой.
«Здесь, не дожидаясь контактов на высшем уровне, очень активно работает наше дипломатическое ведомство, активно работает наше правительство, которое неустанно ставит этот вопрос, говорит о неприемлемости такой ситуации для нас и для российских граждан, конечно».
В Кремле не комментируют инцидент, в котором, возможно, участвовал глава ГУ МЧС по Чечне Алихан Цакаев: «Это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения, других органов. Поэтому здесь Кремль не может никак в это вмешаться».
О милитаризации британской экономики
Намерение Лондона перевести британскую экономику на военные рельсы — попытка замаскировать трудности в стране: «Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится зажимать пояса, гражданам Великобритании приходится не очень просто».