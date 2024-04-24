Арест замминистра обороны, ракеты для Киева и Turkish Airlines. Темы брифинга Пескова

Кремлю неизвестно об утверждениях СМИ, будто обвиняемому в получении взятки Иванову вменяется государственная измена: «Сейчас очень много разных перетолков вокруг этого всего. И все эти рассуждения — ничто иное, как спекуляции вокруг этого дела».