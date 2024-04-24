Лукашенко: в Беларуси не отделяют власть от народа

«Это эволюционное развитие». Лукашенко на ВНС о новом этапе в политической жизни страны Лукашенко о делегатах ВНС: национальная совесть, глас народа Лукашенко рассказал, каким достижением национальной демократии гордится больше всего «Первый Президент, руководители всех уровней — выходцы из самых простых семей. В Беларуси есть только один путь к высоким должностям — через умение и желание честно работать на благо страны», — подчеркнул глава государства.