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Лукашенко: в Беларуси не отделяют власть от народа

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не отделяют власть от народа, а единственный путь к высоким должностям — через умение и желание честно работать на благо страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на заседании VII Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«Мы усиливаем роль и статус власти народных представителей. И здесь важно сделать акцент на том, что мы в принципе не отделяем власть от народа», — сказал белорусский лидер.

«Это эволюционное развитие». Лукашенко на ВНС о новом этапе в политической жизни страны Лукашенко о делегатах ВНС: национальная совесть, глас народа Лукашенко рассказал, каким достижением национальной демократии гордится больше всего «Первый Президент, руководители всех уровней — выходцы из самых простых семей. В Беларуси есть только один путь к высоким должностям — через умение и желание честно работать на благо страны», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко Александр