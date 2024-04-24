В УК подготовили поправки об увеличении наказания за диверсии до 35 лет

В соответствии с Уголовным кодексом, диверсией считает взрыв, поджог или другие действия по разрушению или повреждению инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения населения, а также нанесение вреда здоровью людей или природе, если эти действия совершаются для подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны.