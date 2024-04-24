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В УК подготовили поправки об увеличении наказания за диверсии до 35 лет

Пискарев: в ГД предложили увеличить срок лишения свободы за диверсии до 35 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовили поправки по увеличению наказания за диверсии, сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале.

«Ответственность за диверсионные преступления значительно вырастет. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ подготовлены мною совместно с коллегами. До 35 лет лишения свободы (вместо 30 лет, как предусмотрено сейчас) предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям», — написал парламентарий.

Кроме того, предлагается увеличить до пяти лет заключения ответственность за повреждение имущества по мотивам ненависти.

В соответствии с Уголовным кодексом, диверсией считает взрыв, поджог или другие действия по разрушению или повреждению инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения населения, а также нанесение вреда здоровью людей или природе, если эти действия совершаются для подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны.

После начала специальной военной операции значительно выросло число диверсионных преступлений. Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, поручил силовикам искать предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах, и наказывать их без срока давности.

Госдума