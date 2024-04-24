Bloomberg рассказал о подготовке Швеции к войне

Министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин пояснил, что никому неизвестно, сколько времени есть для подготовки к потенциальному конфликту. «Будем надеяться, что мы не окажемся в ситуации, когда нам придется использовать эти возможности. Но уверенность в том, что мы будем готовы в случае необходимости, действительно успокаивает», — сказал управляющий заводом Микаэль Нильссон.