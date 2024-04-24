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Лукашенко: народ Беларуси знает, что значит быть сильным во имя мира

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народ Беларуси знает, что значит быть сильным во имя мира. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на заседании VII Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

Глава государства назвал символичным, что свою работу Всебелорусское народное собрание начинает с обсуждения и принятия важнейших документов, обеспечивающих национальную безопасность.

«Беларусь — компактная страна, белорусы — очень миролюбивый народ по своей природе, обладающий запасом мощной жизненной энергии. Ресурс уникальный, который в разные периоды истории помогал выжить белорусскому народу. При этом маниакальное желание быть сильными мира сего нам абсолютно чуждо. Но мы знаем, что значит быть сильными во имя мира, — заявил Александр Лукашенко. — Это наша память. Это наш исторический опыт, который стоил нам очень дорого».

Лукашенко Александр