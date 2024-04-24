Еврокомиссар: для принятия Украины в ЕС бюджет содружества надо поднять на 20%

По его мнению, это стало бы выгодной инвестицией, поскольку Украина располагает большим экономическим потенциалом, но в то же время он не рассчитывает на вступление Украины в ЕС до начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 году, видя трудности уже на этапе подготовки решения.