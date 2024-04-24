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Еврокомиссар: для принятия Украины в ЕС бюджет содружества надо поднять на 20%

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Украина может стать членом Евросоюза не ранее 2028 года, и это потребует увеличения бюджета сообщества на 20%. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан, передает РИА Новости.

Источник: Sputnik.md

По его мнению, это стало бы выгодной инвестицией, поскольку Украина располагает большим экономическим потенциалом, но в то же время он не рассчитывает на вступление Украины в ЕС до начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 году, видя трудности уже на этапе подготовки решения.

«Как мы будем принимать решения, как обеспечивать правовую государственность? Как совместить крупный сельскохозяйственный сектор Украины с нашим сельским хозяйством?».

задался вопросом еврокомиссар.

Еврокомиссар в интервью медиагруппе Funke отметил, что вступление Украины в Евросоюз потребует дополнительно 200 миллиардов евро в течение семилетнего бюджетного периода ЕС.

«Звучит колоссально, но это соответствует всего 0,2% от европейского экономического производства и, безусловно, осуществимо», — считает Хан.

В июне 2022 года Европейский союз предоставил Украине и Молдове статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув ряд условий для формального начала переговоров о присоединении. Саммит Евросоюза 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе двух стран.

ЕС