Еврокомиссар: для принятия Украины в ЕС бюджет содружества надо поднять на 20%

По его мнению, это стало бы выгодной инвестицией, поскольку Украина располагает большим экономическим потенциалом, но в то же время он не рассчитывает на вступление Украины в ЕС до начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 году, видя трудности уже на этапе подготовки решения.
«Как мы будем принимать решения, как обеспечивать правовую государственность? Как совместить крупный сельскохозяйственный сектор Украины с нашим сельским хозяйством?».
Еврокомиссар в интервью медиагруппе Funke отметил, что вступление Украины в Евросоюз потребует дополнительно 200 миллиардов евро в течение семилетнего бюджетного периода ЕС.
«Звучит колоссально, но это соответствует всего 0,2% от европейского экономического производства и, безусловно, осуществимо», — считает Хан.
В июне 2022 года Европейский союз предоставил Украине и Молдове статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув ряд условий для формального начала переговоров о присоединении. Саммит Евросоюза 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе двух стран.