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Гагаузия не исключила сотрудничества с российскими банками, помимо ПСБ

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Гагаузия не исключает возможности сотрудничества с другими российскими банками, помимо Промсвязьбанка (ПСБ), идут переговоры, заявила РИА Новости глава автономии Евгения Гуцул.

Источник: CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia

«Не исключено, в стадии переговоров, поэтому все возможно», — сказала она в беседе с агентством.

Ранее председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и глава автономии Евгения Гуцул подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Ожидалось, что с 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии — участникам реализуемой программы — будет доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам. А к счетам ПСБ планировалось привязать карты «Мир». Исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что власти будут следить за пользователями карты «Мир» и «в случае необходимости блокировать источник их доходов».

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

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