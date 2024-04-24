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Лукашенко: в происходящем на Украине виноват не один Зеленский

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Украинский народ ненавидел всех своих президентов, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

По словам главы государства, не при президенте Владимире Зеленском все создавалось на Украине, но и не он один виноват в том, что происходит.

«На моих глазах от работы первого президента Украины до последнего: все делили, грабили и воровали. Скажу откровенно: я предупреждал всех, что это плохо закончится».

рассказал белорусский лидер.

Лукашенко обратил внимание, что приходили новые президенты, а украинский народ ненавидел их точно также, как предыдущих.

Глава государства считает, что для того, чтобы «Беларусь привести в порядок» бросили миллиарды долларов. Но в республике приобрели колоссальный опыт после произошедшего.

«Стали сплоченной и зрелой нацией, мы стали сильнее. Мы тогда в 2020 посмотрели на себя, свою жизнь и на то, что нас окружает, оценили, что могли потерять», — подчеркнул он.

По его мнению, в республике увидели, как выглядит лицо внутренних и внешних врагов. Власти до деталей изучили, как выглядит методичка вашингтонского обкома.

Лукашенко Александр