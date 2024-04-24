Лукашенко: на западных границах Беларусь лицом к лицу стоит с НАТО

До 20 тыс. натовских солдат сосредоточено в Польше и странах Балтии. «Вспомните, нас после Второй мировой, Великой Отечественной войны они, руководители, элита Европы, называли оккупантами. А дислокация в Западной Европе на постоянной основе более 60,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил США и более 30 тыс. натовских солдат — это что? Это не оккупация, это другое. Какие политические решения будут принимать европейские лидеры под прицелом автоматов американской группировки? Мы же уже видим, какие они решения принимают и насколько они самостоятельны», — добавил Александр Лукашенко.