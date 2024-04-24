Лукашенко: на западных границах Беларусь лицом к лицу стоит с НАТО

«На западных границах мы лицом к лицу стоим с НАТО. Утвержден план развертывания трехсоттысячной военной группировки на восточном фланге блока. Они называют это “поясом сдерживания”. Понять бы только, кого они собираются сдерживать», — отметил Александр Лукашенко.
Он напомнил, что поляки развернули на границе с Беларусью боевые подразделения Вооруженных сил для защиты от якобы «массового проникновения с белорусской территории мигрантов». «Серьезно? Профессиональные, вооруженные до зубов военные стоят на границе, чтобы убивать женщин и детей? Безоружных людей, бегущих от войны из тех государств, которые они (Запад. — Прим. БЕЛТА) разорили. Вы видели, как они защищают границу. Калечат, убивают, а потом подбрасывают трупы и калек нам», — обратил внимание глава государства.
На территории Литвы до 2028 года будет развернуто формирование бригадного уровня Вооруженных сил ФРГ, а также силы и средства Объединенных вооруженных сил НАТО численностью 5 тыс. человек. «Немцы так ничего и не поняли. Уроки им впрок не пришли с той войны», — заметил Президент.
До 20 тыс. натовских солдат сосредоточено в Польше и странах Балтии. «Вспомните, нас после Второй мировой, Великой Отечественной войны они, руководители, элита Европы, называли оккупантами. А дислокация в Западной Европе на постоянной основе более 60,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил США и более 30 тыс. натовских солдат — это что? Это не оккупация, это другое. Какие политические решения будут принимать европейские лидеры под прицелом автоматов американской группировки? Мы же уже видим, какие они решения принимают и насколько они самостоятельны», — добавил Александр Лукашенко.
Сами же Соединенные Штаты ускоренными темпами модернизируют свое тактическое ядерное оружие, которое хранится на авиабазах Бельгии, ФРГ, Италии, Турции, Нидерландов. «В военной терминологии это называется “ударно-наступательные возможности”. Если дойдет до стратегического, планета исчезнет. А им же хочется жить и управлять планетой, как раньше, поэтому тактическое. Ударно-наступательные компоненты, не оборонительные, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Так какие к нам тогда вопросы? Что так возбудились, когда мы разместили аналогичное по функционалу оружие на своих базах?».
«Латыши, конечно, странные. Не богатая ведь страна. Пенсионеры еле концы с концами сводят, молодежь бежит в поисках лучшей жизни. Но на фоне истерии вокруг угрозы ядерной войны, о которой все говорят, тратят сумасшедшие деньги на строительство бетонных блоков и металлических заграждений в пограничной полосе по примеру Польши. Общий бюджет указанных работ на заборы составит около 300 миллионов евро. Кстати, под шумок в таких случаях немалые суммы оседают в карманах высокопоставленных лиц. Мы уже видим громкие разоблачения и отставки», — напомнил о недавних событиях Президент.