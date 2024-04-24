Лукашенко: США допустили ошибку, объединив Россию и своего главного врага — Китай

«Цель — отвлечь, утопить Россию в войне с Украиной, ослабить войной и санкциями (тогда России будет не до союза с Китаем, не до единства). А в это время разобраться с Китаем, втянуть в эти разборки, если получится, “заинтересованных”: AUKUS (оборонный альянс Австралии, Великобритании и США. — Прим. БЕЛТА) — новое НАТО в Тихом Океане, добавив туда Японию и Южную Корею. Вот ключ к стратегии Соединенных Штатов во имя доминирования в мире, — заявил Президент. — Потом это не надо будет никому: они всех кинут, как это они показали в Афганистане».