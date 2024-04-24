Лукашенко: США допустили ошибку, объединив Россию и своего главного врага — Китай

«Мир уже изменился. И не так, как мечтали за океаном. Но чего они хотят? На что рассчитывают? США, предприняв резвую атаку на всех неугодных одновременно (ось “зла” вы знаете: от Беларуси до Северной Кореи, включая Россию, Китай, Иран и других), поняли, что допустили ошибку, объединив непослушную Россию и главного врага для них — Китай. Своим давлением они объединили эти два государства. Россию с богатыми ресурсами и мощным военно-промышленным комплексом и Китай с огромным экономическим и человеческим потенциалом, — отметил Александр Лукашенко. — Они поняли, что с этим союзом они не справятся».
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Президент заявил, что глубоко погружен в эту проблематику, поскольку ему пять лет назад пришлось обсуждать эти вопросы с высокопоставленными американскими чиновниками.
Но Соединенные Штаты нашли выход: организовали конфликт в Европе, в данной ситуации в Украине, и переложили его на плечи Евросоюза и НАТО, пообещав помочь деньгами.
«Цель — отвлечь, утопить Россию в войне с Украиной, ослабить войной и санкциями (тогда России будет не до союза с Китаем, не до единства). А в это время разобраться с Китаем, втянуть в эти разборки, если получится, “заинтересованных”: AUKUS (оборонный альянс Австралии, Великобритании и США. — Прим. БЕЛТА) — новое НАТО в Тихом Океане, добавив туда Японию и Южную Корею. Вот ключ к стратегии Соединенных Штатов во имя доминирования в мире, — заявил Президент. — Потом это не надо будет никому: они всех кинут, как это они показали в Афганистане».