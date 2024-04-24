Токаев принял заместителей Председателя АНК

Президент, поздравив вновь назначенных заместителей Председателя Ассамблеи народа Казахстана Юрия Шина и Лугмара Буларова, пожелал им успешной работы в деле укрепления единства и консолидации общества.
Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет заместителя Председателя — заведующего Секретариатом АНК Марата Азильханова о реализации ранее данных поручений и ходе подготовки XXXIII сессии Ассамблеи.
Глава государства сообщил, что в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей, принял решение о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате.
Члены региональных АНК примут участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи. Президент отметил большой вклад Ассамблеи народа Казахстана в оказании помощи пострадавшим от стихийного бедствия.
Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию работы АНК.