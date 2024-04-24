Гуцул заявила, что Гагаузия видит будущее Молдавии в ЕЭС

«И хотела бы отметить напоследок то, что мы видим свое будущее именно здесь, в Евразийском экономическом союзе, где отношения выстраиваются на основе национальных интересов, взаимопонимания, взаимного уважения и поддержки. А не под диктатом иностранной бюрократии», — сказала Гуцул в ходе презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества «Евразия» в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия Сегодня».