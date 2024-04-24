Гуцул заявила, что Гагаузия видит будущее Молдавии в ЕЭС

«И хотела бы отметить напоследок то, что мы видим свое будущее именно здесь, в Евразийском экономическом союзе, где отношения выстраиваются на основе национальных интересов, взаимопонимания, взаимного уважения и поддержки. А не под диктатом иностранной бюрократии», — сказала Гуцул в ходе презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества «Евразия» в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия Сегодня».
Она также отметила, что скоро возвращается в Молдавию и не знает, что ожидать от властей Кишинева.
«И хотела бы отметить то давление, какое сейчас идет на Гагаузскую автономию, такого никогда не было», — заключила Гуцул.
Учредительный съезд молдавского блока «Победа-Виктория» прошел в Москве 21 апреля. Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политсила, в частности, объединила партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор. Во вторник и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил кишиневским СМИ, что в создании этого оппозиционного блока выявлены предпосылки государственной измены.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.